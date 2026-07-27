El cruce de las calles del Seminario, Entroido e Muñoz de la Cueva se cerrará al tráfico por obras

La Policía Local del Ayuntamiento de Ourense ha informado de que las obras de reparación de la carretera del Seminario, ejecutadas por la Xunta de Galicia, obligarán a cerrar al tráfico rodado la intersección que conecta la calle del Seminario con las calles del Entroido y Bispo Muñoz de la Cueva.

El corte de circulación comenzará este miércoles, 29 de julio, y se mantendrá activo durante el tiempo que requieran los trabajos, con un plazo de ejecución estimado en un mes.

Para minimizar el impacto entre los vecinos, la Policía Local ha diseñado un dispositivo especial con el objetivo de garantizar el acceso y salida de garajes y viviendas afectadas:

Para la calle del Entroido y la calle Arco da Vella : el acceso se realizará por la propia calle del Entroido, que quedará habilitada provisionalmente en doble sentido .

Para la calle Bispo Muñoz de la Cueva y sus vías paralelas: el tráfico se desviará a través de la calle del Choco.

Asimismo, las líneas de autobús urbano que circulan habitualmente por este tramo modificarán su recorrido de forma provisional. El acceso se desviará por la avenida de la Ribeira Sacra en dirección a la calle Vistafermosa. Los vehículos de transporte público efectuarán un cambio de sentido al llegar a la calle del Seminario y regresarán descendiendo de nuevo por Vistafermosa para reincorporarse a su itinerario habitual.

Desde la Policía Local ruegan a los conductores que extremen la máxima precaución, presten atención a la señalización provisional instalada en la zona y piden disculpas por las molestias que estas actuaciones puedan ocasionar.