La consideración de los incendios de este agosto en Ourense como catástrofe natural activa ayudas para la reforestación

La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, acompañada por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares en la rueda de prensa tras el primer Consejo de Ministros de 2026

Tras la celebración del primer Consejo de Ministros de 2026 Elma Saiz, la portavoz del Gobierno, dio a conocer algunos de los acuerdos alcanzados. Uno de ellos es la consideración de los incendios forestales del pasado mes de agosto en Ourense como catástrofe natural. Durante este mes más de 100.000 hectáreas fueron calcinadas por las llamas en la provincia.

En el marco de este anuncio, se ha comunicado una dotació de un presupuesto de más de 9.3 millones de euros para atender las pérdidas en las localidades afectadas por las llamas durante la ola del mes de agosto. Más de 5,2 han ido destinados a la provincia de Ourense.

Con este presupuesto "se aprueba una actuación especial de restauración forestal con carácter de emergencia en todas las zonas afectadas", expresó Saiz en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros de 2026.

Durante su intervención aseguró que con las medidas que se han adoptado en el Consejo de Ministros, el Gobierno está demostrando que siguen apoyando siempre a quienes sufren estas catástrofes.

5.29 millones destinados para Ourense

Del presupuesto anunciado por el gobierno de más de 9.3 millones de euros para la restauración forestal de las zonas afectadas por la ola de incendios del mes de agosto, 5.296.000 millones de euros estarán destinados a Ourense.

Estos son las cantidades otorgadas a las localidades ourensanas:

ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la realización de los trabajos de restauración hidrológico-forestal del incendio de A Mezquita I en la provincia de Ourense, por un importe máximo de 799.911,13 euros.

ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la realización de los trabajos de restauración hidrológico-forestal del incendio de A Mezquita II en la provincia de Ourense, por un importe máximo de 675.662,08 euros.

ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la realización de los trabajos de restauración hidrológico-forestal del incendio de Chandrexa I en la provincia de Ourense, por un importe máximo de 639.693,34 euros.

ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la realización de los trabajos de restauración hidrológico-forestal del incendio de Chandrexa II en la provincia de Ourense, por un importe máximo de 799.502,61 euros.

ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la realización de los trabajos de restauración hidrológico-forestal del incendio de Chandrexa III en la provincia de Ourense, por un importe máximo de 782.178,38 euros.

ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la realización de los trabajos de restauración hidrológico-forestal del incendio de Oímbra I en la provincia de Ourense, por un importe máximo de 799.751,30 euros.

ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la realización de los trabajos de restauración hidrológico-forestal del incendio de Oímbra II en la provincia de Ourense, por un importe máximo de 799.827,59 euros.

¿Qué implica la consideración de catástrofe natural?

El ser considerada como catástrofe natural por parte del gobierno, implica en primer lugar que se reconoce la magnitud del desastre como este caso fueron los incendios de agosto que arrasaron más de 100.00 hectáreas en la provincia.

En segundo lugar, implica acceder a ayudas y subvenciones por parte de los afectados para comenzar con la recuperación de las zonas afectadas. Es importante mencionar que no es una indemnización sino un apoyo para ayudar a recuperar la normalidad lo antes posible.

En esta ocasión como se mencionó el Gobierno va a destinar un presupuesto superior a los 9 millones de euros para destinarlo a ayudar a las familias afectadas.

La reconstrucción de las zonas afectadas así como de las infraestructuras por parte de las autoridades también viene entre las cuestiones que implica ser declarada una catástrofe natural. Esta actuación especial de restauración forestal será con carácter de emergencia en todas las zonas afectadas.

Prevención y jubilación de los bomberos forestales

Elma Saiz calificó 2025 como un año durísimo en cuestión de desastres naturales e hizo un llamado a la prevención.

"No podemos esperar al mes de junio para actuar", expresó la portavoz del Gobierno a la par de recordar que los incendios se apagan en invierno llevando a cabo labores de prevención.

En la línea tras reconocer la dureza de los incendios que arrasaron Ourense en 2025, Saiz dio a conocer que durante el último Consejo de Ministros de 2025 se aprobó adelantar la edad de jubilación en los bomberos forestales, agentes forestales y medioambientales, "reconociendo así la dureza y peligrosidad de estas profesiones esenciales".