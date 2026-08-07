¿Sabe usted que lo de los incendios y las vías del tren sigue igual que el año pasado?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, la inacción para acabar con los incendios provocados por el transporte ferroviario
¿Sabe usted que el hastío de los ourensanos por los continuos incendios en los márgenes de las vías está llegando a límites insospechados? ¿Que los ciudadanos se merecen conocer las causas detrás de estos incendios? ¿Que parece que no hay mucha celeridad para ponerle solución? ¿Que hace casi un año que un incendio al lado de las vías cercó la ciudad y seguimos con el mismo problema?
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