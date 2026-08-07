Doce incendios en mes y medio en el entorno al borde de las vías del tren en Ourense

Nuevo incendio en el entorno de las vías del tren en Ourense en lo que se ha convertido en el cuento de nunca acabar de este verano. Dos fuegos se iniciaron este jueves al mediodía con poco tiempo de diferencia en la ciudad y su entorno. El primero de ellos comenzó a las 13,42 en la parroquia de Trasalba y, pese a afectar a menos de una hectárea gracias a la rápida actuación de los medios de extinción, obligó a cortar temporalmente la circulación de la línea convencional de trenes entre la capital ourensana y Santa Cruz de Arrabaldo debido a su proximidad con la infraestructura ferroviaria.

El incendio iniciado en las proximidades de la vía del tren en Trasalba. | Lucía Otero

La causa del fuego todavía no está clara. Las sospechas de los vecinos se dividen entre el posible paso de un tren y los trabajos de mantenimiento que se estaban realizando en la zona poco antes de que comenzasen las llamas. Manuel Coello, vecino de la zona cuya vivienda se encuentra a apenas 13 metros de las vías, fue alertado del incendio mientras se encontraba en Laias. “Chamáronme para dicirme que estaba ardendo ao lado da miña casa”, relata.

Coello explica que, alrededor de las 11,30 horas, había un operario trabajando en el semáforo situado precisamente en el punto donde posteriormente comenzó a arder. Por ello, considera que será necesario determinar qué pudo provocar el fuego, aunque también apunta al posible paso de un tren como otra de las hipótesis.

Diferentes agentes trabajando en la extinción de las llamas. | Lucía Otero

Más allá de esclarecer el origen concreto de las llamas, el vecino pone el foco en el estado de la vegetación acumulada junto a las vías. Según denuncia, la franja próxima a la infraestructura ferroviaria presenta una gran cantidad de maleza y necesita trabajos de limpieza periódicos.

Coello asegura que lleva tiempo trasladando sus quejas a diferentes organismos, entre ellos Seaga y la Xunta de Galicia, para reclamar que se actúe sobre el terreno. Sin embargo, lamenta que hasta ahora no se hayan tomado medidas efectivas.

Segundo incendio

Humo en el margen ferroviario, en la ciudad. | ALAN PÉREZ

El segundo incendio en el entorno a las vías del tren ocurrió en la propia ciudad, en la avenida de Marín, sobre las cuatro de la tarde. Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de Ourense, quienes lograron sofocar el fuego que afectó a unos palés. Sin embargo, se reactivó y tuvieron que volver para extinguirlo definitivamente. Los dos incendios ocurridos ayer elevan hasta 12 los fuegos ocurridos en las proximidades del tren desde el pasado 22 de junio.