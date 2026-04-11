¿Sabe usted que Jácome faltó a la reunión de "los seis" del transporte metropolitano ourensano?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, Jácome tiene prisa, pero no por coger el bus
¿Sabe usted que los alcaldes de Barbadás, Amoeiro, San Cibrao, Pereiro y Cenlle llevan dos semanas esperando por su homólogo de Ourense para hablar del transporte metropolitano? ¿Que, disque, no se enteró de que debía convocar tal reunión porque abandonó la comisión antes de tiempo? Cachis, siempre con prisas para todo este Gonzalito (menos para pagar lo que debe).
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