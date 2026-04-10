¿Sabe usted que el entorno del CHUO es actualmente una ratonera?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, moverse por Ourense, hazaña digna de los más intrépidos exploradores

¿Sabe usted que el entorno del CHUO es actualmente una ratonera?
¿Sabe usted que el entorno del CHUO es actualmente una ratonera?

¿Sabe usted que la gestión del tráfico en la city y el desastre en las calles es cada vez más notorio? ¿Que la ausencia de alternativas estos días, al cerrarse parte del entorno del CHUO por las fiestas de Barrocás y seguir cortada Pena Trevinca, ha convertido la zona en una ratonera? ¿Que por si fuera poco, la única alternativa para ir al hospital, rúa do Progreso y calle Coruña, es otro caos? ¿Que vaya desastre a la hora de organizar?

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