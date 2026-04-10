¿Sabe usted que el entorno del CHUO es actualmente una ratonera?

¿Sabe usted que la gestión del tráfico en la city y el desastre en las calles es cada vez más notorio? ¿Que la ausencia de alternativas estos días, al cerrarse parte del entorno del CHUO por las fiestas de Barrocás y seguir cortada Pena Trevinca, ha convertido la zona en una ratonera? ¿Que por si fuera poco, la única alternativa para ir al hospital, rúa do Progreso y calle Coruña, es otro caos? ¿Que vaya desastre a la hora de organizar?