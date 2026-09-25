Julio Iglesias retira de la venta su casa de Ourense solo dos meses después de sacarla al mercado

La vivienda que Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger poseen en Piñor, Ourense, ha dejado de estar en venta. La pareja ha retirado la propiedad del mercado apenas dos meses después de iniciar su comercialización y, tal como adelantó La Región, ha sido retirada de la venta.

El inmueble permanece así dentro del patrimonio del cantante, aunque continúa sin estar claro qué planes tiene para él. Desde su adquisición en 2025, la finca ha sido objeto de diferentes reformas y trabajos de acondicionamiento, pero la familia no ha llegado a establecer allí su residencia.

La compra había despertado especial interés por la vinculación de Julio Iglesias con Galicia. La propiedad se encuentra próxima a A Peroxa, localidad de origen de su padre, el doctor Julio Iglesias Puga, y recuperaba de alguna manera una antigua aspiración del artista de disponer de una vivienda cerca de sus raíces familiares.

Décadas atrás, el cantante ya había valorado la adquisición de un pazo gallego, aunque aquella operación nunca llegó a concretarse.

Una finca con piscina y lago artificial

La casa, que anteriormente perteneció al exalcalde de Ourense Manuel Cabezas, ocupa los terrenos de un antiguo pazo y destaca por su amplitud, privacidad y entorno natural.

Entre sus instalaciones cuenta con piscina y lago artificial. La zona de baño fue precisamente uno de los espacios sobre los que se realizaron actuaciones después de la compra, ya que Julio Iglesias utiliza los ejercicios acuáticos como parte de sus rutinas de movilidad.

Las características de la propiedad encajaban con el tipo de residencias que la familia mantiene en otros lugares, como su vivienda de Ojén, en las proximidades de Marbella.

Un año de continuos cambios de planes

Las primeras dudas sobre el futuro de la casa aparecieron a finales de 2025, cuando comenzaron a circular informaciones sobre una posible venta. La dificultad de encajar una residencia en Galicia dentro de una vida familiar repartida entre distintos países habría influido en esas dudas.

Aunque inicialmente se negó que la propiedad fuese a salir al mercado, finalmente se puso a la venta en julio de 2026.

Ahora el escenario vuelve a ser diferente. Dos meses después, Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger han decidido retirar la finca del mercado. La vivienda sigue siendo suya y, actualmente, no buscan comprador.

El futuro de la propiedad continúa abierto: podrá convertirse finalmente en residencia de la familia, mantenerse como parte de su patrimonio o regresar de nuevo al mercado inmobiliario más adelante.