¿Sabe usted que al final Julio Iglesias no vende su casa de Piñor?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, a Julio Ourense "le va" y "le viene"
¿Sabe usted que los vientos tal y como van pueden volver de vuelta? ¿Que al contrario de los rumores que circulan, Julio Iglesias ha decidio no vender su casa de Piñor? ¿Que los pajaritos cantan que el artista tiene muchas ganas de disfrutar de su vivienda y visitarla regularmente? ¿Que entre otras cosas ha pesado el gran amor que tiene por Galicia? ¿Que Ourense le va, le va, le va…?
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