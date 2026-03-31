Los juzgados de Ourense consiguen reducir su atasco gracias al alivio en la jurisdicción Civil

Tras meses encadenando subida tras subida, en 2025 disminuyó el atasco judicial en la provincia gracias al descenso de asuntos pendientes en la juridicción Civil, que era el cuello de botella de la congestión. El pasado año terminó con 16.972 casos en trámite, 780 menos que en 2024, cuando alcanzó su tope en un cierre de año, con 17.752.

El comienzo de 2025 no fue precisamente prometedor, ya que en el primer trimestre se alcanzó el techo histórico de asuntos sin resolver, superándose por primera vez la barrera de los 18.000 -18.383-. La tendencia era preocupante con subidas continuas que aumentaron en casi 5.000 casos pendientes en poco más de dos años, durante los que se vivieron las huelgas de los letrados de la administración de justicia y la de los abogados del turno de oficio.

El aumento de asuntos no daba respiro, especialmente en los juzgados de instancia -mediadores en conflictos entre particulares-, que estaban al límite al cierre del primer trimestre de 2025 tras una avalancha de pleitos para reclamar deudas. Esto derivó en un aluvión de resoluciones resolviendo procesos monitorios, muchos de ellos protagonizados por fondos buitre.

Ese momento supuso un punto de inflexión en cuanto a las cifras, ya que desde entonces se ha producido un alivio, bajando incluso de los 17.000 casos pendientes, algo que parecía imposible hace solo un año. La clave de este descenso se encuentra precisamente en la jurisdicción Civil.

En solo nueve meses ha pasado de tener 11.805 asuntos en trámite a tener 9.595, es decir, 2.210 menos. Esto fue posible gracias a que en 2025 se resolvieron más casos civiles -un total de 20.440- e ingresaron menos -19.052-.

Resto de jurisdicciones

En el resto de jurisdicciones, los asuntos pendientes aumentaron -Penal y Social- o descendieron ligeramente -Contencioso-. En este último caso, que trata la legalidad de actuaciones de las administraciones públicas, los casos en trámite pasaron de 521 a finales de 2024 a 517 al término de 2025.

Tendencia contraria a la que se vivió en los juzgados sociales, encargados de resolver los conflictos surgidos en las relaciones laborales y con la Seguridad Social. En 2025, se resolvieron 3.336 casos de este tipo, lo cual no impidió que la pendencia escalase desde los 810 hasta los 964.

Sin embargo, el mayor aumento se vivió en Penal, la encargada de juzgar posibles delitos, pasando de 5.433 a 5.896, aumentando en casi todas las áreas -Instrucción, Menores, Violencia de Género y Penal-.

Nueva organización

Estos datos aún no reflejan los efectos del nuevo modelo judicial, que comenzó a funcionar por completo con el inicio de año. Desde el 1 de enero la Justicia en la provincia es responsabilidad de nueve tribunales de instancia, con cambios en la organización con el fin de agilizar los tiempos de respuesta. El impacto se reflejará en las estadísticas del primer trimestre de 2026.

Por el momento, trabajadores de la administración de justicia, abogados o procuradores se quejan de que este nuevo sistema ha provocado un auténtico caos en los juzgados, requiriendo de más tiempo para adaptarse a esta fórmula.

Sin embargo, hay que esperar para ver si se traduce en un aumento de casos pendientes que rompan la tendencia a la baja iniciada en el primer trimestre del 2025. Lo que sí es evidente es que pese a este pequeño respiro la provincia sigue con una pendencia muy superior a la época prepandemia, cuando los asuntos en trámite no llegaban a los 14.000.