Lanza una calabaza a la luna del coche de su pareja tras una discusión en Ourense

Un hombre acepta la imposición de 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad tras asumir la autoría de un delito de amenazas cometido contra la mujer con la que mantenía una relación sentimental, a quien amedrentó con un arma blanca y atentó contra su vehículo.

Los hechos se produjeron el 23 de octubre de 2025. La víctima se desplazó hasta la vivienda de él para entregarle unos medicamentos. Durante la visita, el individuo reaccionó violentamente, estrellando una calabaza contra la luna del coche de la mujer para posteriormente amenazarla con una navaja. La rápida reacción de la víctima le permitió huir del lugar en el automóvil y solicitar la presencia inmediata de las fuerzas de seguridad.

En el fallo judicial se fija además la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima a lo largo de dos años. La magistrada aplicó una atenuante por consumo abusivo de alcohol, al considerarse probado que el hombre actuó con sus facultades cognitivas y volitivas mermadas por la ingesta etílica en el momento del suceso.