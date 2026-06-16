Le roban el coche con una llave maestra en Ourense y aparece a 50 kilómetros: "Nin corto nin perezoso, chamou á grúa coma se fora eu"

El fin de semana de José Ramón, un trabajador de la localidad ourensana de Santa Cruz de Arrabaldo, se volvió un tanto rocambolesco cuando echó en falta el coche que había aparcado en un párking privado del municipio.

Se trata de un Seat Ibiza rojo, propiedad del camionero, que fue robado y localizado apenas unas horas después en el embalse de San Pedro, en Os Peares, tras sufrir diferentes golpes. "Do que máis me alegrei é que apareceu o coche, como se aparecía cun golpe ou algo, pero polo menos que non atropellará a ninguén ou causara un destrozo maior", admite el propietario tras la sorpendente historia.

Un método cada vez más habitual

Para su sorpresa, el coche no estaba forzado, sino que el asaltante había utilizado una llave maestra: "É unha chave normal, como se fora a chave dun coche. Esa mesma chave maestra descodifica o inmovilizador do coche, o bombillo da porta, e descodifica o modulador do peche", cuenta tras la información que le facilitó el taller.

José Ramón señala que el especialista que examinó el vehículo le transmitió que este tipo de tecnologías se está empleando de forma recurrente, indicando que "os delincuentes habituais teñen acceso. Díxome que xa se ten atopado varios casos destes, xa teñen acceso a ter ese tipo de de chaves". Asegura además que los vehículos de cierta antigüedad (el suyo es del 2008) se han convertido en un objetivo vulnerable debido a la obsolescencia de sus sistemas electrónicos frente a los nuevos dispositivos de decodificación.

Intentó engañar a la grúa 50km después

La resolución del paradero se precipitó gracias a las redes sociales. Tras anunciar la desaparición del coche en redes sociales, una vecina vio el Seat Ibiza en el embalse de Os Peares, y se puso en contacto con la familia. No obstante, cuando José Ramón llamó al servicio de asistencia descubrió que no era la primera vez que recibían una llamada en el día a su nombre: "Chamei e dixéronme, 'pero é que vostede solicitou a asistencia ás 7:30 da mañá'". Había sido uno de ellos. "Nin curto nin perezoso o susodicho este, chamou á compañía, chamou á asistencia coma se fora eu", comenta entre risas.

Los asaltantes, tras agotar la batería del vehículo y verse atrapados en el embalse, intentaron buscar soluciones. Uno de los sospechosos le pidió el teléfono a un operario del embalse con el pretexto de que su móvil no tenía carga y llamó directamente a la empresa de asistencia en carretera (localizada con los datos que había en la guantera) haciéndose pasar por el propietario.

La compañía de seguros confirmaría más tarde que el individuo aportó el nombre y los apellidos exactos para solicitar los servicios de una grúa. Sin embargo, el plan se desmoronó en el momento en el que la operadora del servicio de asistencia le requirió el número de DNI, colgó el teléfono.

Varios golpes y rallazos

El vehículo presenta diversos daños materiales concentrados en la defensa, la aleta izquierda y la puerta derecha. "É un cocheciño que anda moi ben, son 130 cabalos, e irían pintando o indio", cuenta José Ramón. Para su sorpresa, los autores no se llevaron objetos de valor de gran volumen: "Hai unha pantalla no maletero, que lle ía cambiar pola radio orixinal que trae o coche, e está alí!", relataba a este periódico.

La investigación judicial sigue su curso. La Comandancia de la Guardia Civil de Lugo ya ha requerido las grabaciones de las cámaras de seguridad del embalse de San Pedro para identificar al sospechoso. El coche, eso sí, ya vuelve a estar en manos de José Ramón.