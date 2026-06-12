OCULTABA LOS PRODUCTOS EN SU ROPA
Detenido en Ourense un hombre por robo con violencia y tres hurtos en el mismo supermercado
OCULTABA LOS PRODUCTOS EN SU ROPA
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo como presunto autor de un delito de robo con violencia y tres delitos leves de hurto cometidos en un supermercado del centro de Ourense.
Los hechos se remontan a octubre del año pasado, cuando el detenido sustrajo productos ocultándolos entre su ropa y abandonando el establecimiento sin abonar su importe. El mismo modus operandi se repitió en varias ocasiones posteriores.
En el último de los robos, ocurrido a principios de mayo, el individuo fue sorprendido por trabajadoras del supermercado cuando intentaba volver a sustraer productos. En ese momento se produjo un forcejeo con una de ellas, tras el cual logró huir del lugar utilizando la violencia.
Días después, volvió a cometer un nuevo hurto de características similares.
Tras la denuncia de los hechos, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Provincial de Ourense inició una investigación que permitió identificar al sospechoso, localizarlo y proceder a su detención. Posteriormente, fue puesto a disposición judicial.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
OCULTABA LOS PRODUCTOS EN SU ROPA
Detenido en Ourense un hombre por robo con violencia y tres hurtos en el mismo supermercado
DESBLOQUEO DE LA SITUACIÓN
Jácome ajudica el autobús tras el levantamiento del reparo
Lo último
DISFRUTAR DE MANERA SEGURA
Guía de seguridad del Rally Ourense 2026: normativas, cortes de carretera y accesos QR