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Detenido en Ourense un hombre por robo con violencia y tres hurtos en el mismo supermercado

OCULTABA LOS PRODUCTOS EN SU ROPA

El arrestado, investigado por varios robos cometidos en el mismo supermercado del centro de Ourense, habría sustraído productos en distintas ocasiones utilizando el mismo método

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional.
Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional. | Europa Press

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo como presunto autor de un delito de robo con violencia y tres delitos leves de hurto cometidos en un supermercado del centro de Ourense.

Los hechos se remontan a octubre del año pasado, cuando el detenido sustrajo productos ocultándolos entre su ropa y abandonando el establecimiento sin abonar su importe. El mismo modus operandi se repitió en varias ocasiones posteriores.

En el último de los robos, ocurrido a principios de mayo, el individuo fue sorprendido por trabajadoras del supermercado cuando intentaba volver a sustraer productos. En ese momento se produjo un forcejeo con una de ellas, tras el cual logró huir del lugar utilizando la violencia.

Días después, volvió a cometer un nuevo hurto de características similares.

Tras la denuncia de los hechos, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Provincial de Ourense inició una investigación que permitió identificar al sospechoso, localizarlo y proceder a su detención. Posteriormente, fue puesto a disposición judicial.

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