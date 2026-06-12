Detenido en Ourense un hombre por robo con violencia y tres hurtos en el mismo supermercado

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo como presunto autor de un delito de robo con violencia y tres delitos leves de hurto cometidos en un supermercado del centro de Ourense.

Los hechos se remontan a octubre del año pasado, cuando el detenido sustrajo productos ocultándolos entre su ropa y abandonando el establecimiento sin abonar su importe. El mismo modus operandi se repitió en varias ocasiones posteriores.

En el último de los robos, ocurrido a principios de mayo, el individuo fue sorprendido por trabajadoras del supermercado cuando intentaba volver a sustraer productos. En ese momento se produjo un forcejeo con una de ellas, tras el cual logró huir del lugar utilizando la violencia.

Días después, volvió a cometer un nuevo hurto de características similares.

Tras la denuncia de los hechos, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Provincial de Ourense inició una investigación que permitió identificar al sospechoso, localizarlo y proceder a su detención. Posteriormente, fue puesto a disposición judicial.