¿Sabe usted que las lenguas más afiladas del PSOE gallego ya andan rajando en privado y destapando la caja de los truenos?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, los movimientos dentro del PSOE gallego
¿Sabe usted que las lenguas más afiladas del partido ya andan rajando en privado y destapando la caja de los truenos? ¿Que vienen a decir que el baile de nombres no es casualidad, sino una estrategia de “poltronas? ¿Que se comenta que a Dacosta la mandan a Madrid para hacerle hueco a Nacho en Santiago, y a Ojea le ponen un puente de plata al Senado por ser “tóxica” en el grupo municipal?
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