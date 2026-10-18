¿Sabe usted que las lenguas más afiladas del PSOE gallego ya andan rajando en privado y destapando la caja de los truenos?

¿Sabe usted que las lenguas más afiladas del partido ya andan rajando en privado y destapando la caja de los truenos? ¿Que vienen a decir que el baile de nombres no es casualidad, sino una estrategia de “poltronas? ¿Que se comenta que a Dacosta la mandan a Madrid para hacerle hueco a Nacho en Santiago, y a Ojea le ponen un puente de plata al Senado por ser “tóxica” en el grupo municipal?