¿Sabe usted que las lenguas más afiladas del PSOE gallego ya andan rajando en privado y destapando la caja de los truenos?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, los movimientos dentro del PSOE gallego

Álvaro Vila.
Álvaro Vila. | La Región

¿Sabe usted que las lenguas más afiladas del partido ya andan rajando en privado y destapando la caja de los truenos? ¿Que vienen a decir que el baile de nombres no es casualidad, sino una estrategia de “poltronas? ¿Que se comenta que a Dacosta la mandan a Madrid para hacerle hueco a Nacho en Santiago, y a Ojea le ponen un puente de plata al Senado por ser “tóxica” en el grupo municipal?

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