Dimite la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, tras la polémica por los negocios inmobiliarios de su pareja

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha presentado este viernes su renuncia al cargo tras las informaciones publicadas en los últimos días en torno a las operaciones y sociedades inmobiliarias de su pareja. La dirigente socialista ha anunciado su salida a través de las redes sociales, donde ha señalado que toma la decisión de "dar un paso atrás" al considerar que es la opción más favorable para el "proyecto colectivo" del partido.

En su comunicado público, Mínguez ha enmarcado su marcha en un "momento crucial" marcado por el empuje de la ultraderecha contra los avances sociales, asegurando que su responsabilidad política "debe estar por encima de cualquier consideración personal". En el mismo mensaje, ha expresado su agradecimiento a la organización y a sus compañeros por la confianza depositada durante su mandato.

Relacionado Abren nuevo expediente sancionador a Sánchez por hacer partidismo desde Moncloa

La salida de Mínguez pone fin a una etapa que comenzó en julio de 2025, cuando fue designada para relevar en la portavocía socialista a Esther Peña. Hasta ese momento, la dirigente ejercía como diputada por Lleida y desempeñaba dentro de la ejecutiva federal las funciones de secretaria de Trabajo, Economía Social y Autónomos.

La dimisión se produce después de que el propio Gobierno saliera a respaldarla públicamente a principios de semana. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, defendió este pasado miércoles la plena legalidad de los negocios de la pareja de Mínguez, sosteniendo que su actividad económica cumplía estrictamente con la ley e instando a no desviar el debate sobre las políticas de vivienda hacia ataques de ámbito privado.