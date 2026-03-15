Leonardo Lemos, obispo de Ourense: "la diócesis de Ourense tiene un microclima especial para las vocaciones"

El próximo martes, 17 de marzo, la Concatedral de Vigo se vestirá de gala para recibir al obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos Montanet. El prelado ourensano ha sido el elegido para pronunciar el pregón de la Semana Santa olívica, un acto que contará con la solemnidad del Coro de Voces Graves de Vigo y el Ensemble Vocal Ángel Barja.

Pero antes de su cita en la ciudad vecina, Leonardo Lemos reflexiona sobre el vigor de la Iglesia en Ourense, la envidiable salud del Seminario de Ourense -que resiste con autonomía frente a las agrupaciones de otras diócesis- y esa visión de la comunidad cristiana como una familia abierta que ha marcado su pontificado desde que llegó a la ciudad de As Burgas en 2011.

Nacido en Ferrolterra pero ourensano de adopción y devoción, este doctor en Filosofía por la Universidad de Roma y actual presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia, analiza en esta entrevista la vigencia de la tradición frente al turismo y el “microclima” especial que hace de Ourense una tierra fértil para las vocaciones.

Pregunta. Al contrario que el resto de diócesis, que se han visto obligadas a agruparse, el Seminario de Ourense sigue funcionando de forma autónoma. ¿Cuál es el secreto?

Respuesta. En estos momentos tenemos 24 seminaristas, ordeno en mayo a tres sacerdotes. Gracias a Dios, en Ourense siempre ha habido una vocación de cuidado del Seminario. Yo nací en Ferrolterra, viví en Santiago y reconozco que Ourense tiene un microclima especial.

P. ¿Ese “microclima” atrae también a seminaristas de fuera de España?

R. Algunos son de aquí, otros venidos de allí y los latinoamericanos son gente con familia, de costumbres cristianas y surgen vocaciones, pero ya están metidos aquí. Tengo como secretario al hijo de una lucense casada con un asturiano que nació en Cuba. Tras ser médico se ordenó sacerdote el año pasado.

P. Usted suele insistir en que la Iglesia no es una empresa, sino una familia.

R. No es una idea mía, sino del Vaticano II: entender la Iglesia como una familia de los hijos de Dios, una idea muy cercana. A veces solo se presenta la Iglesia como una institución, y no no no… Es una familia a la que pertenecemos todos, los más cercanos y los que están más lejos; hay algunos que practican mucho y otros que solo para el día de fiesta, comunión o el funeral, pero todos somos familia.

P. ¿Cómo surgió esta invitación para ser el pregonero en Vigo y qué mensaje llevará?

R. Simplemente, he sido invitado por el obispo de Tui-Vigo, que es un buen amigo, para dar el pregón, igual que en otras ocasiones hice en otras ciudades. Lo que voy a hacer es cantar la belleza de la Semana Santa en Vigo.

P. Usted es de Ferrolterra, donde la tradición es inmensa. ¿Es exportable ese modelo a una ciudad moderna como Vigo?

R. La Semana Santa es una tradición enorme en Ferrol, con tallas muy antiguas, del siglo XVII. La de Ferrol es de interés cultural desde hace años. No conozco la Semana Santa de Vigo, pero creo que es un acontecimiento muy importante. Vigo es la ciudad más populosa de Galicia, con lo cual necesitaría un poco de mayor recorrido para afianzarse; no sé su historia, pero hay que tener en cuenta que la ciudad es moderna.

P. ¿Sigue teniendo vigencia religiosa la Semana Santa o para muchos son ya solo unas vacaciones?

R. La mayoría se plantea la Semana Santa como vacaciones de primavera, pero al mismo tiempo tienen mucha fuerza en muchos lugares los desfiles procesionales, como Viveiro, y el Sur, pero también en Zamora. En Ourense, menos, salvo Carballiño, Xinzo, que tiene algo y Ribadavia, pero creo que la de Vigo tiene prosapia.

P. En Vigo, por ejemplo, el Via Crucis de A Guía es muy popular.

R. El Via Crucis de A Guía, en efecto, en Viernes Santo, y también tiene una prolongación la Semana Santa en agosto con el Santo Cristo de la Victoria.

P. Pero eso ya es en pleno verano...

R. Sí, pero se trata de una figura claramente de Semana Santa, con el Cristo crucificado; no se procesiona un Cristo de otro tipo sino crucificado. El pregón de la Semana Santa se hace en la Concatedral basílica donde se venera la figura del Cristo, lo que quiere decir que la Semana Santa tiene que ser un eco, al menos eso parece.