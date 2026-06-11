Melchor Fernández, catedrático de la USC: “Salvar el empleo exige inmigración”
CONECTALAB
La jornada ConectaLab de Cruz Roja analizó las soluciones urgentes frente al vacío demográfico en la ciudad de Ourense
El relevo generacional en el mercado laboral centró ayer el debate de la jornada “ConectaLab”, organizada por Cruz Roja en Ourense. El análisis inicial corrió a cargo de Melchor Fernández, catedrático de la Universidade de Santiago, y Alberto Vaquero, profesor de Economía Aplicada la UVigo, quienes contextualizaron los desafíos demográficos actuales y la urgencia de retener el talento ante la alarmante pérdida de autónomos.
Fernández alertó sobre la crisis silenciosa existente en el sector público, advirtiendo que “es un problema gravísimo, tanto en educación como en sanidad”, donde la escasez latente de personal cualificado empuja a muchos profesionales a solicitar el alargamiento de su vida laboral de forma voluntaria. Ante esta realidad estructural, abogó sin rodeos por un cambio de paradigma migratorio, concluyendo de forma tajante que “la inmigración no es una alternativa para nosotros; para nuestra sociedad es una necesidad”.
Posteriormente, en la mesa de debate, Carmen Orgeira, subdirectora xeral de Cualificaciones y Capacidades para el Empleo de la Xunta, defendió el valor de estos flujos e introdujo programas de inserción como “Retorna Cualifica”, reconociendo que el gran escollo actual radica en la falta de vivienda en el interior. En este sentido, Severino González, gerente del Clúster de la Pizarra de Galicia, expuso las dificultades específicas de esta industria para consolidar plantillas estables en las zonas rurales, exigiendo una mejora profunda en transportes y servicios de conciliación. Finalmente, José Manuel Díaz, tesorero de la Asociación Empresarial de Profesionales y Autónomos (AEPA) de Ourense, advirtió del impacto del envejecimiento ante la inminente jubilación masiva de la generación del baby boom, aplaudiendo las nuevas alianzas institucionales destinadas a rehabilitar casas rurales desocupadas para ofrecer un alojamiento a los trabajadores.
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