Ourense cierra el mejor mayo de su historia para el empleo

El mercado laboral de la provincia de Ourense acaba de cerrar un mes de mayo para el recuerdo. Los datos del SEPE y la Seguridad Social reflejan el buen comportamiento del empleo a las puertas de la campaña estival, al situar el paro en su nivel más bajo para este mes desde que existen registros. De hecho, en toda la serie histórica, las únicas veces que la provincia ha tenido menos personas en el paro que ahora fue durante los meses del pasado verano: junio (12.964 parados), julio (13.090) y agosto (13.345).

En cifras absolutas, la provincia registró un total de 13.453 personas en situación de desempleo. La tendencia mensual muestra un descenso del 3,40%, lo que se traduce en 473 parados menos en treinta días. Este ritmo de caída en el territorio provincial duplica la media nacional, que cerró el mes con una bajada del 1,54%. En la comparativa interanual, el mercado consolida su buena marcha al restar 75 desempleados respecto a las cifras de mayo del año pasado. La mejora también se refleja en la ocupación, que ha alcanzado los 109.185 cotizantes medios a la Seguridad Social. Se suman así 1.240 trabajadores en el último año, logrando el mejor dato primaveral en 18 años, aunque todavía por debajo del techo histórico absoluto de la provincia: los 113.462 afiliados contabilizados en julio de 2008.

Por sectores económicos, el desempleo cayó con fuerza en los Servicios, que restaron 438 parados en el mes (-4,52%). A más distancia le siguieron la Industria, con 37 desempleados menos (-2,78%), la Construcción, que recortó 27 parados (-3,42%), y la Agricultura, con una bajada de 24 personas (-4,00%). La única excepción de toda la provincia fue el colectivo sin empleo anterior, donde el paro aumentó en 53 personas (+3,48%). Las mujeres representan actualmente el 59% del paro total de la provincia, sumando 7.931 desempleadas frente a 5.522 hombres, un problema estructural que además afecta de forma mayoritaria al colectivo de mayores de 45 años.

Este recorte generalizado permite a Ourense liderar la caída del desempleo en Galicia y situarse como la cuarta provincia de toda España con mayor descenso porcentual (-3,40%), solo por detrás de Baleares, Soria y Segovia.

Evolución del paro y las afiliaciones.

España alcanza un nuevo récord con 22,3 millones de afiliados

El mercado laboral en España pulverizó récords históricos en el mes de mayo al alcanzar los 22,3 millones de trabajadores, tras sumar 231.975 nuevos cotizantes en tan solo treinta días. Paralelamente, el desempleo en el conjunto del país cayó hasta los 2.320.721 desempleados totales, lo que representa la cifra más baja registrada para este periodo desde el ya lejano año 2007, logrando un recorte de 134.162 parados durante el último año.

Bajo este fuerte impulso nacional, el mercado de Galicia también firmó un mes histórico al crear una media de 260 ocupados diarios, alcanzando los 1.111.687 afiliados a la Seguridad Social. El gran empuje turístico redujo el paro en la comunidad autónoma a 109.355 personas (un 2,62% mensual menos), coronando a los gallegos como el segundo territorio español con mejor evolución del desempleo.