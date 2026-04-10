Un motorista cae cuatro metros ladera abajo a la orilla del Miño desde la carretera de Alongos

Imagen de la motocicleta de la que se precipitó el hombre

Un hombre ha resultado herido esta tarde de viernes en un accidente de tráfico en la OU-402, la carretera que une Reza con Alongos bajo la A-52 en Ourense. El siniestro consistió en la salida de vía de una motocicleta, cuyo conductor se precipitó por un terraplén de aproximadamente cuatro metros de altura.

Como consecuencia del accidente, el conductor resultó herido, siendo necesario prestarle una primera atención sanitaria en el propio lugar de los hechos. Posteriormente, fue trasladado a un centro sanitario por los servicios de emergencias del 061.

En el operativo intervinieron una bomba urbana ligera con tres efectivos, un furgón de emergencias con dos efectivos, una unidad de Soporte Vital Básico y varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico con cuatro agentes.