Atropella a un peatón al chocarle un coche por detrás en la calle Marcelo Macías

Imagen del lugar donde se produjo el atropello, en la calle Marcelo Macías.

Un accidente de tráfico se ha saldado con al menos una persona herida este viernes en Ourense. Sucedió alrededor de las 20:40 horas en la calle Marcelo Macías, a la altura del número 118, donde se produjo una colisión por alcance.

Un particular avisó a emergencias de que le habían chocado desde la parte trasera y, en el movimiento producido en el coche, este había atropellado a un peatón a la altura del paso de cebra. Un familiar del atropellado confirmó posteriormente que se encontraba consciente, pero necesitó asistencia médica.

Hasta el lugar asistieron Urxencias Sanitarias 061 y la Policía Local. También fueron avisados los Bomberos de Ourense.