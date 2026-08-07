Un motorista en estado grave tras una colisión en Velle

Un motorista ha resultado herido de gravedad este viernes tras verse implicado en una colisión frontal con un turismo en la N-120, a la altura de la parroquia de Velle, en el municipio de Ourense.

El accidente se produjo sobre las 10.28 horas, en el punto kilométrico 563 de la carretera. Según la información facilitada por el 112 Galicia, en un primer momento se alertó de la caída de un motorista sobre la calzada, aunque posteriormente se confirmó que se trataba de un choque frontal entre un Peugeot 407 y una motocicleta Yamaha, después de que esta invadiera el carril contrario.

Hasta el lugar se desplazó un helicóptero medicalizado, además de efectivos del 061, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local. El herido permanecía tendido sobre la calzada y presentaba lesiones de carácter grave.

Punto de la N-120 donde se produjo el accidente con los restos de la moto accidentada en el arcén. | Guardia Civil

El siniestro obligó a cortar la circulación en ambos sentidos de la N-120 durante la intervención de los servicios de emergencia. Posteriormente, el tráfico pasó a regularse mediante paso alternativo.

Las pruebas de alcohol y drogas realizadas al conductor del turismo arrojaron resultado negativo. Asimismo, el motorista llevaba la equipación de protección adecuada, con casco, chaqueta y guantes, en el momento del accidente.