Una mujer resulta herida tras colisionar un autobús urbano y un coche en Ourense

Una persona resultó herida este miércoles tras la colisión entre un autobús urbano y un turismo en Ourense. El accidente tuvo lugar alrededor de las 18,39 horas en la carretera OU-0521, a la altura del kilómetro 4.

El aviso movilizó a los servicios de Urxencias Sanitarias, que se desplazaron hasta el lugar para atender a la persona que resultó herida como consecuencia del impacto. La persona viajaba en el turismo implicado en la colisión y fue atendida en el propio punto del accidente.

En el momento del siniestro también había una persona en el autobús urbano, aunque no resultó herida y no fue necesario trasladarla para recibir asistencia sanitaria. Hasta el lugar del accidente se desplazaron también efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, que intervinieron en el dispositivo desplegado tras la colisión.

Otro incidente en la rúa do Progreso

Este mismo miércoles se registró además otro incidente en la ciudad de Ourense. En torno a las 16,20 horas, una persona fue atropellada por un patinete en la rúa do Progreso, a la altura del número 33.

En este caso, hasta el lugar se desplazaron los servicios de Urxencias Sanitarias, que atendieron a la persona afectada. Los dos sucesos se produjeron con algo más de dos horas de diferencia en distintos puntos de Ourense.