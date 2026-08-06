Muere Luis Díaz Núñez, socialista y dirigente histórico de UGT en Ourense

Luis Díaz Núñez, socialista y dirigente histórico de UGT en Ourense, en una foto de archivo en 1990.

Luis Díaz Núñez (1943-2026), histórico militante del PSdeG-PSOE en Ourense y dirigente sindical de UGT, ha muerto este pasado martes. Díaz Núñez desarrolló durante décadas una destacada trayectoria política y sindical en la ciudad, especialmente vinculada a la reorganización de las organizaciones socialistas y sindicales durante la Transición.

Según han confirmado fuentes de UGT Ourense, Díaz Núñez estuvo al frente de la secretaría general del sindicato en la ciudad y fue uno de los promotores de su recreación durante la Transición en España, participando activamente en el proceso de consolidación de la organización sindical.

Su trayectoria política estuvo también vinculada al PSdeG-PSOE de Ourense. Fue concejal en el Ayuntamiento de la ciudad entre 1986 y 1987 y entre 1990 y 1991, durante los gobiernos municipales presididos por el alcalde socialista Manuel Veiga Pombo.

Tras la refundación del partido en la ciudad, Díaz Núñez se alejó de la primera línea pública y desapareció progresivamente de la actividad política y sindical, manteniéndose desde entonces en un segundo plano. La Agrupación Municipal del PSdeG-PSOE de Ourense ha expresado su "profundo pesar" por la muerte de Luis Díaz Núñez y ha reivindicado su papel en una etapa clave de la historia reciente de la ciudad.

Los socialistas ourensanos han destacado su compromiso con los valores del socialismo democrático y del sindicalismo de clase, así como su participación en la reorganización y consolidación del PSOE y de UGT en Ourense durante la Transición. Según la agrupación, su compromiso personal contribuyó al fortalecimiento de las instituciones democráticas y de la representación de los trabajadores y trabajadoras durante aquellos años.

El PSOE ourensano también ha recordado su paso por la Corporación municipal durante los gobiernos de Manuel Veiga Pombo, donde, según la formación, ejerció su responsabilidad pública "con dedicación y lealtad aos principios que sempre defendeu".

Su trayectoria sindical, estrechamente vinculada a UGT, y su defensa de la democracia, la libertad y los derechos laborales forman parte, según el PSdeG-PSOE, de la memoria colectiva del socialismo y del movimiento obrero de Ourense. "Forma parte da memoria colectiva do socialismo ourensán e do movemento obreiro da nosa cidade", ha señalado la agrupación municipal.

Finalmente, el PSdeG-PSOE de Ourense ha trasladado su pésame a la familia, las amistades y todas las personas que compartieron con Díaz Núñez su compromiso político y sindical a lo largo de su vida. "Descanse en paz", ha concluido la formación socialista.