Muere Felipe Lipe, bajista y fundador de Tequila

El músico Felipe Gutiérrez, conocido como Felipe Lipe, bajista y fundador de Tequila, ha muerto a los 68 años, según ha comunicado Ariel Rot a través de sus redes sociales.

Rot ha recordado al músico con un emotivo mensaje: "Acabo de recibir la noticia de que Felipe Lipe, miembro esencial y fundador de Tequila ha fallecido". El guitarrista ha añadido que se encontraba grabando en unos estudios del barrio de La Concepción, donde la banda pasó años ensayando: "Felipe, Julián, Manolo… qué tristeza".

También Alejo Stivel ha despedido a su antiguo compañero, al que conoció junto a Rot antes de formar Tequila. "Con gran tristeza me acabo de enterar que Felipe Lipe Chimichurri ha fallecido", ha escrito.

Stivel ha recordado cómo ambos quedaron impresionados al verlo tocar en un local y acudieron después al camerino para proponerle formar parte del grupo: "Queremos que vengas a tocar con nosotros porque estamos formando una banda y vamos a arrasar". "El tiempo hizo que luego vivamos miles de momentos de todo tipo y color. Se fue un buen tipo. Q.E.P.D.", ha concluido.

Tequila nació en 1976 y se convirtió en una de las bandas más populares del rock español de finales de los años 70 y principios de los 80. El grupo dejó éxitos como "Rock and roll en la plaza del pueblo", "Dime que me quieres" y "Salta!".

La banda se separó en 1983 y Lipe volvió a participar en su gira de regreso de 2008, aunque posteriormente abandonó el proyecto por desavenencias. El músico continuó vinculado a la música con el proyecto Felipe Lipe Tequila y participó en 2022 en el documental "Tequila. Sexo, Drogas y Rock and Roll", dirigido por Álvaro Longoria.

Además de su trayectoria musical, Lipe estudió Psicología y trabajó con personas drogodependientes, después de haber afrontado problemas de adicción. Con su muerte, desaparece otro de los miembros de la formación original de Tequila, tras los fallecimientos de Manolo Iglesias en 1994 y Julián Infante en 2000.