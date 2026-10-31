Muere una mujer y otra persona resulta herida en un atropello múltiple en Bentraces

Ubicación aproximada en la que tuvo lugar el atropello en Bentraces

Un grave accidente de tráfico registrado en la calle Hermida de Bentraces, en el concello de Barbadás, ha dejado una mujer septuagenaria fallecida después de que un vehículo atropellase a dos personas. Los equipos de emergencia han atendido a un total de tres personas durante el operativo.

Según la información facilitada por los servicios de emergencias, dos personas fueron arrolladas por un mismo vehículo, lo que obligó a los primeros intervinientes a prestar asistencia y primeros auxilios hasta la llegada de los recursos sanitarios.

Pese a los esfuerzos del personal desplazado al lugar, una de las víctimas falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.

Amplio dispositivo de emergencias en Bentraces

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de Emerxencias Barbadás y del GES de Pereiro de Aguiar, que movilizaron vehículos de intervención y personal para atender a los afectados.

También participaron agentes de la Policía Local de Barbadás y de la Guardia Civil de Tráfico, además de una ambulancia de soporte vital avanzado y dos de soporte vital básico. En total, tres personas recibieron atención durante la intervención, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado de las otras personas atendidas.