Un joven resulta herido tras salir despedido de su moto en la rúa de Baños, en A Veiga
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un motorista de cross resulta herido tras sufrir una caída en la rúa de Baños, en el municipio de A Veiga, y es evacuado por Urxencias Sanitarias con el apoyo del GES de Valdeorras
Un joven de A Veiga ha resultado herido en la tarde de este viernes tras sufrir un accidente con su moto. El suceso tuvo lugar en torno a las 19:19 horas en las inmediaciones de la rúa de Baños, en una pista de tierra denominada Lamas Seoane, situada en el tramo comprendido entre la capital municipal y Castromao.
A consecuencia del impacto, el conductor salió despedido del vehículo en un punto apartado de la vía principal. Efectivos del GES de Valdeorras se desplazaron hasta el lugar para localizar y rescatar al herido del camino, portándolo hasta la carretera, donde aguardaba una ambulancia de Urxencias Sanitarias que se encargó de su evacuación directa al Hospital Público de O Barco.
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