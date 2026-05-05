¿Sabe usted que los comercios de O Couto no pueden aprovechar la novena de Fátima?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, la relación entre andamios y negocios en O Couto
¿Sabe usted que vaya chasco para algunos comercios de O Couto? ¿Que, coincidiendo con el inicio de la novena de Fátima y la campaña del comercio en el barrio, colocaron un andamio tapando negocios? ¿Que conceder el permiso justo cuando los pequeños pueden hacer caja ha sentado mal? ¿Que quién va a entrar a la mercería de la foto si nadie la ve?
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