Una nueva gasolinera low cost ultima su apertura inminente entre Ourense y San Cibrao

Una nueva gasolinera de bajo coste está a punto de incorporarse a uno de los corredores con mayor concentración de estaciones de servicio del área de Ourense. Ballenoil ultima la apertura de una nueva instalación en la N-525, entre la ciudad y San Cibrao das Viñas, que podría comenzar a funcionar este mismo viernes 18 o, si se retrasan los últimos preparativos, a principios de la próxima semana.

La nueva estación está situada frente al Cash Record, en uno de los laterales de la N-525 y antes de alcanzar el polígono de Barreiros circulando en dirección Ourense-San Cibrao. Su emplazamiento permite captar buena parte del intenso tráfico diario que comunica la ciudad con los polígonos industriales.

La llegada de Ballenoil reforzará todavía más la competencia entre las gasolineras de bajo coste en el entorno de Ourense. La compañía ya cuenta con una estación abierta las 24 horas en el Parque Empresarial de Pereiro de Aguiar, frente a la ITV.

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Un corredor con fuerte competencia por los precios

El eje entre Ourense y San Cibrao concentra varias de las estaciones que habitualmente aparecen entre las opciones más económicas del entorno. En el propio polígono de San Cibrao funcionan Plenergy, Plenergy San Cibrao Das Viñas I, y Superfuel, Superfuel S.L., ambas en la calle Ricardo Martín Esperanza.

También en la entrada de Ourense existen alternativas de este tipo. Plenergy Ourense II, situada en Seixalbo, se encuentra directamente en el corredor hacia San Cibrao, mientras que Plenergy Ourense I opera en Marcelo Macías.

La competencia cobra especial relevancia en un momento de fuerte encarecimiento de los carburantes que sufre tanto la provincia como el resto del conjunto estatal.