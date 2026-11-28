Ourense llega a las elecciones generales con más asignaturas pendientes que novedades sobre la mesa. Tras quince días de campaña, los compromisos adquiridos por los partidos se suman a una larga lista de reivindicaciones que la provincia arrastra desde hace años. En el terreno político, la cita con las urnas de este domingo medirá la fortaleza del bipartidismo en Ourense y puede abrir la puerta a que Alberto Núñez Feijóo se convierta en el primer presidente del Gobierno nacido en la provincia.

Movilidad, vivienda y seguridad, los compromisos electorales con la provincia

Entre las reivindicaciones de siempre y algún proyecto menos habitual, la campaña electoral ha dejado para Ourense una escueta lista de compromisos reales que servirá para medir la labor de sus representantes en las Cortes durante la próxima legislatura.

El PP ha situado entre sus prioridades la defensa de la terminal de mercancías de San Cibrao, el refuerzo de los cuarteles de la Guardia Civil en el rural y la instalación de una base de la UME en Ourense. Los populares también plantean revisar las pensiones de los autónomos jubilados y reducir la presión fiscal sobre el tejido empresarial. A ello se suma la propuesta de Miguel Santalices de incorporar el termalismo a la sanidad pública.

Por su parte, el PSOE ha dedicado buena parte de sus actos a reivindicar las inversiones realizadas durante la legislatura. Los socialistas apuestan por culminar las obras en marcha, impulsar la digitalización de los contadores de agua en más de 80 concellos y construir cinco depósitos de agua en Viana do Bolo.

El BNG propone un metro ligero que conecte la ciudad y su entorno, movilizar las viviendas de titularidad estatal que permanecen vacías para destinarlas al alquiler público y acometer el saneamiento de varios ríos de Valdeorras. Vox, que ha centrado su discurso en el debate nacional, apenas ha concretado actuaciones para la provincia.

Ourense vuelve a las urnas con las mismas reivindicaciones de 2023

Las promesas son pocas, pero las cuentas pendientes, muchas. Buena parte de la hoja de ruta del próximo Gobierno en Ourense está escrita desde hace años. La provincia vuelve a las urnas con prácticamente las mismas reivindicaciones en materia de infraestructuras que en 2023. La estación intermodal, cuya finalización se aleja más allá de 2032, y la Variante Exterior ferroviaria, con un único tramo en obras, figuran entre las principales actuaciones por ejecutar, junto a la terminal de mercancías de San Cibrao das Viñas, una de las reivindicaciones del tejido empresarial para mejorar la competitividad de la provincia.

En materia viaria, las autovías a Lugo (A-56) y Ponferrada (A-76) apenas han avanzado, mientras la Circunvalación Norte de la ciudad y la de O Barco acumulan años de retrasos. Valdeorras sigue esperando los terceros carriles de adelantamiento en la N-120 y O Carballiño, una conexión de alta capacidad con Pontevedra, descartada por el Ministerio de Transportes durante esta legislatura. A ello se suma el deterioro del firme de la A-52 y de las nacionales N-120 y N-540.

Fuera del capítulo de las comunicaciones, el próximo Ejecutivo también tendrá que afrontar la reapertura del Museo Arqueolóxico, la construcción de la sede de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y la falta de iniciativas estatales en materia de vivienda pública.

El bipartidismo a prueba y un ourensano favorito a la Moncloa

Diez formaciones políticas se disputan este domingo los cuatro escaños que corresponden a Ourense en el Congreso, en una cita electoral que medirá la fortaleza del bipartidismo en la provincia. Del resultado de las elecciones dependerá también que Alberto Núñez Feijóo pueda convertirse en el primer presidente del Gobierno nacido en Ourense. En el Senado, la oferta electoral se reduce a siete candidaturas.

El PP, con Ana Belén Vázquez de nuevo al frente de la lista, aspira a revalidar los tres diputados conseguidos en 2023. El PSOE, que renueva su cartel electoral con Carmen Rodríguez Dacosta, busca recuperar el segundo representante perdido hace tres años. Por su parte, el BNG, liderado nuevamente por Noa Presas, afronta el reto de romper el histórico reparto bipartidista de la provincia y conseguir por primera vez un diputado por Ourense. Vox, con María Jesús Morenza como cabeza de lista, también aspira a abrirse paso en una de las circunscripciones donde el reducido número de escaños dificulta la entrada de terceras fuerzas. En la Cámara Alta, el PP sitúa al frente de su candidatura al hasta ahora presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices, mientras el PSOE y Sumar concurren juntos bajo la marca Senado de Progreso, con María Fernández Ojea a la cabeza. El BNG apuesta por el edil de Allariz Bernardo Varela.