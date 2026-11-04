Ourense encara el 29-N con récord de voto exterior y la juventud en mínimos

Un total de 360.256 ourensanos podrán votar el 29-N, de los que 111.164 residen en el extranjero, el 30,86% del censo, la mayor proporción de España.

A menos de un mes para que se abran las urnas, 360.256 ourensanos están llamados el próximo 29 de noviembre a elegir a sus representantes en Congreso y Senado. La provincia afrontará la cita con este censo definitivo, según las listas de votación cerradas ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) tras resolver el periodo de reclamaciones. La huella de la emigración vuelve a marcar el paso en la provincia, donde casi uno de cada tres votantes (el 30,86%, es decir, 111.164 personas) reside en el exterior, una cuota que sitúa a Ourense al frente del mapa estatal por delante de Lugo (22,57%), Pontevedra (16,22%) y A Coruña (16,14%).

Las cifras oficiales reflejan dos tendencias opuestas. El Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) suma 8.237 inscritos desde los comicios de julio de 2023 (+8,00%), pasando de 102.927 a 111.164. Por el contrario, el censo de residentes presenciales (CER) pierde 3.752 votantes (-1,48%) y cae hasta los 249.092. El tirón exterior enmascara así un leve repunte del censo provincial (+1,26%), cuando en realidad la masa electoral que reside en el propio territorio no deja de mermar. Si se echa la vista atrás, en las generales de 1986 residían en Ourense más de 333.000 votantes y el censo exterior era casi testimonial, con unas 13.600 personas. Cuatro décadas después, la provincia acude a las urnas habiendo perdido más de 84.000 electores en sus concellos mientras la presencia de la emigración se ha multiplicado por ocho.

La gran mayoría de los ourensanos en el extranjero reside en América. Argentina encabeza la lista con 32.010 electores, seguida de Cuba (14.880), Brasil (11.349) y Venezuela (8.353). En Europa, Suiza concentra la mayor comunidad con 7.935 personas inscritas, por delante de Francia (5.270) o Alemania (4.849). Esta fuerte presencia fuera cambia la realidad de muchos municipios, hasta el punto de que en 17 de los 92 concellos hay más electores censados en el exterior que viviendo en ellos. El caso más claro es Avión, donde el 68,23% del censo reside fuera, seguido por Gomesende (67,57%), Bande (64,69%) y Quintela de Leirado (60,27%).

Censo electoral para las elecciones generales

Un censo envejecido

A la pérdida continuada de residentes se suma la falta de relevo generacional. Solo 7.605 jóvenes ourensanos podrán votar por primera vez en unas generales tras haber cumplido los 18 años desde la cita de 2023, lo que supone 149 incorporaciones menos que hace tres años. Si se analiza la franja de 18 a 34 años, las 36.594 personas que la forman apenas representan el 14,69% del censo de residentes, la tercera cifra más baja de España, solo por detrás de Lugo (14,28%) y Zamora (14,44%).

En el lado contrario, el peso de los mayores de 65 años sitúa a Ourense como el segundo territorio con el electorado presencial más envejecido, superado únicamente por Zamora (39,91%). En total, 98.945 electores residentes (el 39,72%) están en edad de jubilación, dentro de un censo provincial con mayoría de mujeres (130.763 frente a 118.329 hombres), lo que sitúa el perfil medio del votante que acudirá a los colegios en una mujer de más de 65 años.

Para organizar la jornada del 29-N se habilitarán en la provincia 391 locales y 523 mesas de votación, tras un ajuste del INE que supuso el cierre definitivo de 19 colegios y 16 mesas respecto a los comicios de 2023.