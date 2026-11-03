¿Cuántas personas pueden votar en Ourense? El censo electoral por sexo, edad o residencia en el extranjero

Ourense cuenta con 360.256 electores en las listas de votación de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). De ellos, 249.092 residen en España y 111.164 viven en el extranjero, casi uno de cada tres.

La provincia presenta la mayor proporción de censo exterior de España. Su peso alcanza el 30,9 %, frente al 18,9 % del conjunto de Galicia y el 7,2 % nacional.

Argentina concentra el mayor censo exterior de Ourense

Argentina encabeza el listado de países de residencia con 32.010 electores, seguida de Cuba, con 14.880, y Brasil, con 11.349. Estos tres países reúnen el 52,4 % del censo exterior ourensano.

La distribución también deja diferencias entre municipios: en 17 de los 92 concellos, los electores residentes en el extranjero superan a los inscritos que viven en España. Avión registra la mayor proporción, con un 68,2 %.

Edad, sexo y nuevos electores

Entre los electores residentes en España, 98.945 tienen 65 años o más, el 39,7 %. Las mujeres suman 130.763 y representan el 52,5 %, mientras que los hombres son 118.329. Este desglose por edad y sexo corresponde exclusivamente al censo residente en España.

Las listas incluyen además 7.605 nuevos electores por haber cumplido 18 años desde las generales de julio de 2023. Respecto a las europeas de junio de 2024, la cifra es de 5.670. Ambos periodos se solapan y sus cifras no deben sumarse.

El especial interactivo permite explorar estos datos y consultar el censo de cada municipio. Las cifras proceden de las listas de votación publicadas por el INE y reflejan personas inscritas con derecho a voto, no votos emitidos.