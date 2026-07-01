Ourense estrena FP en deporte, naturaleza y fitness: tres nuevos ciclos llegan este septiembre de la mano de SAFE Formación y el Colegio Miraflores

SAFE Formación, una de las entidades de referencia a nivel nacional en formación deportiva, pondrá en marcha el próximo curso tres nuevas titulaciones oficiales en colaboración con el Colegio Miraflores de Ourense, ampliando así las oportunidades formativas para quienes desean convertir su pasión por el deporte en una profesión de futuro.

La nueva oferta comenzará en septiembre y estará formada por tres ciclos oficiales de la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas:

• Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre (TEGU).

• Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TSEAS).

• Técnico Superior en Acondicionamiento Físico (TSAF).

Una profesión con futuro

El deporte, el fitness, el turismo activo y las actividades de ocio y tiempo libre se han convertido en algunos de los sectores con mayor crecimiento durante los últimos años.

Cada vez más empresas, instalaciones deportivas, gimnasios, clubes, ayuntamientos, campamentos, centros de ocio y empresas de turismo activo demandan profesionales cualificados capaces de diseñar actividades, dirigir grupos, organizar eventos o trabajar directamente con personas a través del deporte y la actividad física.

En este contexto, disponer de una titulación oficial supone una importante ventaja para acceder al mercado laboral y desarrollar una carrera profesional en un sector que continúa creciendo año tras año.

Estudiar deporte sin salir de Ourense

Hasta ahora, muchos estudiantes interesados en este tipo de enseñanzas se veían obligados a desplazarse a otras ciudades o a competir por un número limitado de plazas disponibles. La llegada de esta nueva oferta permitirá a numerosos jóvenes desarrollar su formación especializada sin abandonar la provincia y contando además con instalaciones diseñadas específicamente para el aprendizaje práctico.

La colaboración entre SAFE Formación y el Colegio Miraflores busca precisamente acercar este tipo de estudios a los jóvenes ourensanos y ofrecer una alternativa formativa de calidad vinculada a sectores con una alta empleabilidad.

Tres caminos para convertir una pasión en una profesión

Uno de los ciclos que más interés está despertando es el de Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre (TEGU). Se trata de una formación orientada a quienes disfrutan de la naturaleza, la montaña, la bicicleta, las actividades de aventura y el contacto con el entorno natural. Los titulados podrán desarrollar su actividad profesional en empresas de turismo activo, actividades de aventura, campamentos, actividades de ocio y tiempo libre, educación ambiental o rutas guiadas, entre otros ámbitos.

Por su parte, el ciclo superior de Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TSEAS) prepara profesionales especializados en la organización, planificación y dinamización de actividades deportivas, recreativas y de ocio dirigidas a diferentes colectivos. Es una titulación especialmente demandada por entidades deportivas, centros educativos, asociaciones, ayuntamientos y empresas relacionadas con el deporte y el tiempo libre.

La oferta se completa con el ciclo superior de Acondicionamiento Físico (TSAF), orientado al ámbito del fitness, el entrenamiento personal, la preparación física y la promoción de hábitos saludables. Una titulación que abre las puertas a trabajar en gimnasios, centros deportivos, instalaciones de fitness, empresas del sector salud y entrenamiento personalizado.

Una apuesta por la formación práctica

Uno de los elementos diferenciales del proyecto será la fuerte orientación práctica de las enseñanzas. Para ello, el Colegio Miraflores y SAFE Formación realizarán nuevas inversiones destinadas específicamente a la formación deportiva, entre las que destaca la construcción de un rocódromo de más de diez metros de altura que permitirá desarrollar actividades vinculadas al medio natural y a la escalada.

Estas nuevas instalaciones complementarán los recursos ya existentes en el centro, que cuenta con piscina propia, espacios deportivos y un entorno natural privilegiado que facilita el desarrollo de actividades al aire libre.

SAFE Formación: experiencia y especialización

SAFE Formación lleva años formando profesionales vinculados al deporte y a las actividades físicas, siendo una de las entidades de referencia en España en diferentes ámbitos relacionados con la formación deportiva. Su colaboración con el Colegio Miraflores permitirá trasladar esa experiencia a Ourense y desarrollar una propuesta educativa orientada a la empleabilidad, la especialización y la conexión directa con el mundo profesional.

Plazas limitadas y proceso de admisión ya abierto

Aunque las clases comenzarán en septiembre, el proceso de información, orientación y reserva de plaza ya se encuentra abierto. Las plazas son limitadas y la admisión se realizará de forma progresiva durante los próximos meses. Las personas interesadas pueden solicitar una entrevista informativa personalizada para conocer las características de cada ciclo, los requisitos de acceso y las diferentes salidas profesionales.

Más información: fp.safeformacion.com / 988 60 69 13 / gruposafe@safeformacion.com