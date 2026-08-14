Ourense no tempo: álbum de verano | El Barbaña en el Miño

Hablaba el otro día con un amigo de mi “quinta”, cincuentón o más…. para ser exactos, y me intentaba convencer de que la desembocadura del Barbaña, se había cubierto mucho antes de que nosotros la hubiéramos conocido. No ando sobrado de tiempo en estos días, y no puedo buscar las fechas ni documentación al respecto, pero creo recordar haber pasado por el puente Lebrón teniendo barandillas por las dos aceras, de hecho aunque hablo de “oído”, yo diría que la Avenida Pardo de Cela se abrió después de los 80.

A ver si me dais vosotros datos sobre el tema, entre mis efemérides ourensanas de esa zona, solo tengo el año 1846 como de construcción del Ponte Lebrón. El 1880 como el de la construcción de las primeras casas del barrio llamado antiguamente “La Barbaña” (en la foto que tenéis debajo, las casas que están en la otra orilla enfrente del pabellón), los años sesenta del siglo XX como de construcción del pabellón; de esos años más o menos es la postal que hoy os enseño.

Si os fijáis en la foto el puente Novísimo esta casi a punto para empezar a dar servicio, y eso fue en el 1971. ¿Qué opináis?...