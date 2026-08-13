Ourense no tempo: álbum de verano | Cámara Lenta…

Comprendo que, en los tiempos que corren, la capacidad de asombro del observador está más que agotada. Estamos acostumbrados a fotografías e incluso filmaciones logradas con cámaras de alta velocidad que revelan detalles que el ojo humano es incapaz de procesar por sí solo: la deformación del rostro de un boxeador al recibir un impacto, el instante preciso en que estalla un globo o la espectacularidad de un águila capturando a su presa en pleno vuelo.

Hoy, estos ejemplos son habituales porque la tecnología actual simplifica enormemente la tarea. Sin embargo, si tratamos de imaginar los rudimentarios elementos con los que el maestro Augusto Guedes contaba en los años 50 para intentar algo similar, la perspectiva cambia por completo. En su época, Augusto y sus colaboradores lograron imágenes que muchos de sus compañeros de profesión ni siquiera se atrevían a intentar.

Una secuencia que captura el efecto de una bala atravesando una bombilla opalina

Hoy os traigo una muestra de aquel ingenio: una secuencia que captura el efecto de una bala atravesando una bombilla opalina. En la primera imagen, tal como él mismo explicaba, se aprecia cómo el gas interior se libera justo antes de que el cristal colapse; la segunda muestra ya la bombilla estallando en mil pedazos.

Guedes posee otro trabajo similar sobre la caída y el rebote de una gota de agua que, para la época, es una auténtica obra de arte técnica. Otro día os la enseñaré.