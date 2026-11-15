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Magosto infantil na Insua dos Poetas.
Magosto infantil na Insua dos Poetas. | Óscar Pinal

Galería | Ourense prolonga os magostos, en fotos

SEGUNDO FIN DE SEMANA

Este fin de semana se celebran numerosos magostos por toda la provincia. Además, las lluvias han dado una treguan y son muchos los grupos, vecinos, amigos que se reúnen en torno a la castaña y al fuego.

Pasado o día grande do San Martiño, a provincia de Ourense volveu renderse este sábado ao aroma das castañas asadas e ao fume das fogueiras nunha xornada marcada pola convivencia interxeracional e as mesas compartidas. Desde primeira hora da mañá ata ben entrada a noite, distintos puntos da cidade e do rural tomaron a remuda da tradición outonal.

A resposta arredor das castañas e as paparotas confirman a boa saúde dunha tradición arraigada no calendario

Na cidade, a asociación xuvenil Amencer protagonizou a vertente máis madrugadora co seu tradicional magosto infantil. A rapazada dos grupos Saltimbanquis, Andaina e ADS, de entre seis e catorce anos, deuse cita nos soportais de Salesianos por culpa da choiva. Tras unha xornada de dinámicas ao aire libre, un grande xogo colectivo, xincana e xantar compartido, a fogueira tomou o protagonismo para asar os chourizos e as castañas. O mediodía trasladou o pulso festivo ao Irixo. Alí, o Concello convocou a veciñanza nun xantar popular que volveu reunir os veciños en torno á mesa, nun pavillón a rebentar. En Boborás, os veciños secundaron a cita masivamente.

Máis alá destas citas, o espírito do magosto estendeuse por decenas de parroquias, asociacións veciñais e concellos de toda a provincia. Unha resposta festiva arredor do lume, das castañas e da música tradicional que volveu confirmar a boa saúde dunha das celebracións máis arraigadas no calendario.

Magosto en Amencer, Salesianos.
1/7 Magosto en Amencer, Salesianos. | Alán Pérez / Óscar Pinal
Jóvenes en Salesianos durante el magosto de Amencer.
2/7 Xóvenes en Salesianos durante o magosto de Amencer. | Alán Pérez / Óscar Pinal
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3/7 Magosto en Amencer. | Alán Pérez / Óscar Pinal
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4/7 En Amoeiro, a festa estivo garantizada. | Alán Pérez / Óscar Pinal
Vecinos y amigos se juntaron en el magosto de Amoeiro.
5/7 Veciñanza e amigos xuntáronse no magosto de Amoeiro. | Alán Pérez / Óscar Pinal
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6/7 En Boborás, o magosto foi todo un éxito de participación. | Alán Pérez / Óscar Pinal
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7/7 O pavillón de O Irixo estaba a rebentar para desfrutar do xantar de outono. | Alán Pérez / Óscar Pinal

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