SEGUNDO FIN DE SEMANA
Galería | Ourense prolonga os magostos, en fotos
SEGUNDO FIN DE SEMANA
Pasado o día grande do San Martiño, a provincia de Ourense volveu renderse este sábado ao aroma das castañas asadas e ao fume das fogueiras nunha xornada marcada pola convivencia interxeracional e as mesas compartidas. Desde primeira hora da mañá ata ben entrada a noite, distintos puntos da cidade e do rural tomaron a remuda da tradición outonal.
A resposta arredor das castañas e as paparotas confirman a boa saúde dunha tradición arraigada no calendario
Na cidade, a asociación xuvenil Amencer protagonizou a vertente máis madrugadora co seu tradicional magosto infantil. A rapazada dos grupos Saltimbanquis, Andaina e ADS, de entre seis e catorce anos, deuse cita nos soportais de Salesianos por culpa da choiva. Tras unha xornada de dinámicas ao aire libre, un grande xogo colectivo, xincana e xantar compartido, a fogueira tomou o protagonismo para asar os chourizos e as castañas. O mediodía trasladou o pulso festivo ao Irixo. Alí, o Concello convocou a veciñanza nun xantar popular que volveu reunir os veciños en torno á mesa, nun pavillón a rebentar. En Boborás, os veciños secundaron a cita masivamente.
Máis alá destas citas, o espírito do magosto estendeuse por decenas de parroquias, asociacións veciñais e concellos de toda a provincia. Unha resposta festiva arredor do lume, das castañas e da música tradicional que volveu confirmar a boa saúde dunha das celebracións máis arraigadas no calendario.
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