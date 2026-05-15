Ourense, entre las provincias más castigadas por la inflación

El Índice de Precios de Consumo (IPC) continúa castigando a la provincia de Ourense con mayor severidad que al conjunto de España. Según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al mes de abril, la tasa interanual en la provincia se ha situado en el 3,6%. Esta cifra coloca a Ourense cuatro décimas por encima de la media nacional, establecida en el 3,2%, y también supera el promedio de Galicia, que registró un 3,4%.

Aunque el dato de abril representa una moderación respecto al 4,2% alcanzado en el mes de marzo -momento en el que Ourense llegó a liderar la inflación en todo el país-, la provincia se mantiene en la zona alta de la tabla nacional.

El motivo principal que explica por qué Ourense destaca negativamente en las estadísticas es el fuerte incremento en los recibos municipales. El apartado que mide el suministro de agua y los servicios de la vivienda ha subido un 33,2% en el último año. Este dato es la consecuencia directa de la actualización de las tarifas del agua aprobada por el Concello de Ourense, que puso fin a una congelación de precios que duraba desde el año 2012.

Con las nuevas tarifas, el recibo se ha encarecido cerca de un 40 % para los vecinos de la urbe. Para un hogar normal de tres o cuatro personas, esto se traduce en pagar unos 10 euros más en un recibo que llega cada dos meses. En el caso de las empresas, la subida es más dura, con una media de 20 euros extra al mes.

A este problema se suma el transporte. En una provincia donde el coche es fundamental para el día a día, el coste de mantenimiento de los vehículos y el precio de los carburantes han subido un 9% en un año. Esta dependencia del transporte privado hace que cualquier subida en la gasolina castigue mucho más a Ourense que a otras zonas de España con mejores servicios de tren o autobús.

La cesta de la compra tampoco da alegrías. Los alimentos son hoy un 4,6% más caros que hace un año. Aunque la subida es menor que en meses anteriores, ir al supermercado sigue siendo un esfuerzo cada vez mayor para las familias. Por otro lado, fuera de la cesta básica, el tabaco es uno de los productos que más ha subido, registrando un incremento del 7,3% en el último ejercicio.

En el grupo de cabeza

Estas subidas provocan que Ourense no pueda seguir la tendencia del resto de España. En la comparativa nacional, la provincia se encuentra entre las diez donde más crece el coste de la vida, superada únicamente por Salamanca (3,9%), Madrid (3,8%), Soria (3,8%), Toledo (3,8%), Palencia (3,7%), Lleida (3,7%) y Segovia (3,7%). El contraste es mayor si se mira hacia provincias como Guipúzcoa o Cáceres, donde los precios solo han subido un 2,5%. Esto significa que un ciudadano ourensano está perdiendo capacidad económica un punto más rápido que un vecino de estas provincias.

Dentro del balance negativo de la inflación, el informe de abril señala algunos sectores donde los precios sí han dado un respiro a los consumidores ourensanos. Lo más destacado es la ropa, un 5,8% más barata que hace un año. También bajan el ocio y el deporte, que caen un 6%, y el transporte público, con un descenso del 2,6%.