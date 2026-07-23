Ourense registra su séptimo terremoto este mes tras un temblor de madrugada de magnitud 2,7

Un leve terremoto ha sacudido las inmediaciones de Ourense durante la madrugada de este jueves 23 de julio. Según los registros facilitados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el seísmo alcanzó una magnitud de 2,7 y situó su epicentro a tan solo 3 kilómetros del municipio de O Pereiro de Aguiar.

Dada la baja intensidad de la sacudida, el impacto entre los vecinos ha sido mínimo, alcanzando a percibirse únicamente de forma puntual en la propia ciudad de Ourense y en concellos limítrofes como Coles o San Cibrao das Viñas.

Con este episodio, la provincia suma ya siete temblores en lo que va de mes. No obstante, el evento registrado este jueves se posiciona como el de mayor energía contabilizado en la zona en los últimos meses, por encima del seísmo del pasado 17 de marzo, que marcó una magnitud de 2,4.

Para precisar el alcance del fenómeno y completar los datos recogidos por la red de sismógrafos, el IGN mantiene abierto en su web un cuestionario macrosísmico. A través de esta encuesta, los ciudadanos que hayan sentido la vibración pueden aportar detalles sobre su experiencia —como si se encontraban durmiendo, la reacción observada o el desplazamiento de objetos—, una información clave para evaluar la intensidad real sobre el terreno y determinar eventuales daños.