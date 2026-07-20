Terremoto en Galicia: un temblor se deja notar en Estaca de Bares

Un temblor de 2 grados en la escala de Richter tuvo lugar esta madrugada del 20 de julio en el mar Cantábrico, enfrente del cabo de Estaca de Bares, en Mañón (A Coruña).

Según la información del Instituto Geográfico Nacional (IGM), el terremeto se produjo a las 4,40 horas de este lunes.

La profundidad de este temblor fue de 9 kilómetros. Por debajo de magnitud 2 no son perceptibles los terremotos, mientras que entre los grados 2 y 3 generalmente tampoco.