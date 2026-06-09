MANIOBRA ANTIRREGLAMENTARIA
Piden casi 7.000 euros al acusado de provocar el vuelco de un coche en Untes al adelantarlo
MANIOBRA ANTIRREGLAMENTARIA
Fiscalía ha solicitado el pago de indemnizaciones que ascienden a los 6.920 euros, así como doce meses de multa a razón de 8 euros por día y la privación del derecho a conducir por dos años, para un hombre acusado de un delito de lesiones por imprudencia grave al realizar un adelantamiento antirreglamentario y causar el vuelco de un vehículo en Ourense.
Las partes no han alcanzado conformidad en la audiencia preliminar celebrada este martes en la Plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, fijando la fecha de celebración del juicio para febrero de 2027.
Según se recoge en el escrito fiscal, sobre las 10.40 horas del 8 de julio de 2024, el acusado conducía su vehículo por la N-120 a su paso por la localidad ourensana de Untes, procediendo a obviar la señalización vertical y horizontal que prohibían el adelantamiento.
Así, cuando llegó al punto kilométrico 577,950, procedió a realizar dicha maniobra antirreglamentaria y colisionó con el remolque de otro vehículo, que se encontraba girando hacia la izquierda, causando que este volcase sobre su techo.
Como consecuencia del impacto, la persona que ocupaba el asiento de copiloto sufrió cervicalgia, contusiones y heridas que requirieron de tratamiento médico-quirúrgico, y el que ocupaba el asiento de conductor sufrió cervicalgia.
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