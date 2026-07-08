El pleno de Barbadás da luz verde a 2,3 millones de euros para obras y saneamiento

El pleno del Concello de Barbadás aprobó una importante inyección económica que permitirá movilizar un total de 2,3 millones de euros en las próximas fechas. La sesión celebrada el pasado lunes dio luz verde a dos grandes bloques de acuerdos cruciales para el municipio: por un lado, la inversión de 1,1 millones de euros procedentes del remanente líquido de tesorería para actuaciones urgentes y, por el otro, la regularización del convenio de saneamiento con el Concello de Ourense por un importe de 1,2 millones.

El plan de inversiones dotado con 1.096.000 euros se destinará a mejorar la seguridad vial, conservar el patrimonio y adaptar los espacios públicos al cambio climático. Entre las actuaciones previstas figuran la pavimentación de vías municipales, el acondicionamiento de sendas peatonales, la renovación integral de parques infantiles y la creación de nuevos refugios climáticos con sistemas de sombra.

El alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, destacó que este paquete de obras responde a un proceso de escucha activa con los vecinos, permitiendo diseñar una planificación equilibrada que llegue a todos los núcleos del municipio. Por su parte, el teniente de alcalde, Daniel Rey, subrayó el intenso diálogo vecinal mantenido durante los últimos meses para definir estas prioridades técnicas y sociales. La corporación, excepto el grupo del BNG que votó en contra, mostró una clara disposición al consenso para incluir diversas aportaciones en el documento definitivo.

Acuerdo con Ourense

Por otra parte, el segundo gran pilar de la sesión fue la aprobación del convenio de cooperación con el Concello de Ourense para la prestación del servicio de saneamiento y depuración para el período 2025-2028. Este acuerdo resuelve una compleja situación administrativa que llevaba paralizada desde el año 2015. Tras liquidarse los pagos pendientes con la empresa concesionaria Veolia, la situación quedó jurídicamente resuelta, lo que permite reiniciar las relaciones económicas de cero entre ambas administraciones locales bajo una modalidad más ventajosa para Barbadás.

Como nota curiosa de la jornada, la sesión plenaria no pudo completarse en su totalidad. Al alcanzar las doce de la noche, el pleno tuvo que ser suspendido en aplicación estricta del principio legal de unidad de acto. Los asuntos pendientes serán retomados en una sesión extraordinaria este miércoles.