Ponerse en forma para el verano empieza en abril: la apuesta de BeOne Ourense

El centro deportivo BeOne Ourense pone en marcha este mes su nueva campaña con el objetivo de acompañar a los vecinos y vecinas en la mejora de su bienestar físico y mental de cara a los meses estivales.

Bajo el lema “Tu verano, tus metas” y el mensaje “A tope o a tu ritmo. Tú eliges”, BeOne propone un enfoque más abierto y realista de la actividad física, en el que cada persona marca sus propios objetivos y avanza a su ritmo, sin presiones ni estándares externos.

Desde el centro apuestan por alejarse del concepto tradicional de “operación bikini”, promoviendo en su lugar una visión del deporte centrada en la salud, el bienestar y la constancia. El objetivo es que cada persona se sienta mejor consigo misma, independientemente de su punto de partida.

Vista exterior BeOne Ourense | BeOne Ourense

Abril, el momento ideal para empezar

Con la llegada del buen tiempo, abril se convierte en una oportunidad perfecta para retomar hábitos saludables o iniciarse en el ejercicio físico. Por ello, BeOne Ourense lanza una promoción especial para nuevos socios que incluye matrícula gratuita y un bono de 50 euros para canjear en servicios deportivos del centro, como entrenamientos personales, grupos reducidos, clubes o cursos, facilitando así una experiencia más completa y personalizada desde el inicio. Además cuenta con un nuevo abono dúo joven para personas de 18 a 23 años por tan solo 28 euros al mes por persona.

Piscina en BeOne Ourense | BeOne Ourense

El centro ofrece una amplia variedad de espacios como la sala fitness más grande de Ourense, piscina pistas deportivas, spa y zonas para actividades dirigidas, donde se desarrollan disciplinas como bike, yoga, pilates o zumba. Además, cuenta con servicios adaptados a todos los públicos, incluyendo actividades infantiles, escuela de natación y ludoteca, lo que permite a las familias compatibilizar deporte y ocio. Para consultar todos los detalles de la campaña, los interesados pueden acceder a www.beone.es/promociones.

Un verano a tu manera

Con esta iniciativa, BeOne Ourense invita a la ciudadanía a cuidarse desde una perspectiva más saludable y sostenible en el tiempo. Ya sea con un entrenamiento intenso o de forma progresiva, el mensaje es claro: cada persona decide cómo quiere llegar al verano. Porque sentirse bien es el verdadero objetivo.