Perros en campaña

En Galicia hay registrados 836.000 animales de compañía, perros el 80% y los dueños votan. Los gatos, la mayoría de las mascotas restantes, suelen ser de molestia doméstica como las especies enjauladas, pero los canes ocupan más acera que los cativos en las ciudades.

Al personal que baja a la calle sin correa no le queda más remedio que convivir, reconocer que los dueños son cada vez más concienzudos con la limpieza, aunque sin rebajar la presión hasta que lo sean todos. Toca acostumbrarse a que las medidas para perros serán un epígrafe importante en próximas campañas electorales y partidas presupuestarias.

En Galicia están registrados 836.00 animales de compañía, perros el 80% y gatos la mayoría del resto

Uno de los primeros compromisos que la alcaldesa de Lugo, la popular Elena Candia, firmó con la Xunta, es un parque canino de 4.000 metros cuadrados, con zona de baño y ducha, vallado alto, puertas de seguridad, aparatos de juego y papeleras adaptadas que no desprendan malos olores, detalla Carmen Uz en El Progreso. Para estrenar este año y comenzar la ampliación de la protectora de animales en verano.

No parece mucho hormigón para el impulso prometido en la moción de censura a un año de las elecciones con la carga de una tránsfuga del PSOE tras la muerte de tres ediles. Ya se verá cuando los perros meneen el rabo en el parque molón; en Lugo hay más de 22.000 inscritos, uno por cada cinco vecinos.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, atribuyó el convenio a la iniciativa del presidente Rueda para promover un parque canino en cada una de las siete grandes ciudades. En Ferrol acaban de terminar las obras y en Pontevedra comienzan. "Una Galicia con más mascotas será una Galicia mejor", repite Rueda. Hay masa electoral. En Ourense ni moción ni parque.