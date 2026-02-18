Portugal, Francia e Italia son los destinos estrella para el turista ourensano

El turista ourensano se lanzó en 2025 a la conquista del globo. Así se desprende de la estadística experimental de medición del turismo a partir de teléfonos móviles publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que cifra en un total de 489.160 los movimientos internacionales con Ourense como punto de partida durante el año 2025, con el mes de diciembre como el más prolífico, con 52.366 viajes, seguido por los 47.450 de julio. En el otro lado aparece el mes de febrero, en el que los viajes internacionales se quedaron en tan solo 29.805.

Europa es, sin duda, el continente más elegido por los viajeros procedentes de Ourense, hasta el punto de que suma 482.355 desplazamientos en el global de 2025. Esta hegemonía deja en un plano testimonial al resto de continentes: América alcanzó los 4.228 viajes, África sumó 1.417 y Asia se quedó en 546.

El destino predilecto en el exterior de los ourensanos sigue siendo Portugal, que en el acumulado de 2025 alcanzó la apabullante cifra de 452.770 desplazamientos, lo que representa más del 92% del total de las salidas internacionales de la provincia. Esta hegemonía absoluta se explica por su condición de país fronterizo, donde la proximidad geográfica y la permeabilidad de la “raia” convierten los viajes al país luso en una extensión de la movilidad cotidiana, ya sea por ocio, comercio o vínculos familiares. Muy por debajo de estas cifras, pero consolidados como los siguientes destinos favoritos para los ourensanos, se sitúan Francia (16.067), Italia (5.196), Reino Unido (2.652) y Alemania (1.408).

Sin embargo, el rastro de los teléfonos móviles también sitúa a los ourensanos en rincones mucho más remotos, dibujando un mapa de destinos exóticos que, aunque minoritarios, ganan peso en el balance anual. En este apartado destaca el interés por los Emiratos Árabes Unidos, que sumaron 110 viajes, seguidos de cerca por el gigante asiático; China registró un total de 101 desplazamientos con origen en la provincia. La curiosidad por la cultura nipona también dejó su huella con 41 viajeros en Japón, mientras que en el otro extremo del globo, 33 ourensanos cruzaron el planeta para llegar hasta Australia.

En cuanto a la llegada de viajeros, Portugal también encabeza la lista de países que más visitaron la provincia en 2025 con un total de 236.556 turistas. Tras el mercado luso, los principales emisores de visitantes fueron Francia (53.825), Alemania (23.981), Suiza (10.479) y los Países Bajos (9.607). No obstante, el mapa de entradas deja sorpresas en los destinos y visitantes más exóticos, destacando el “fenómeno” de Liechtenstein, que envió a 474 visitantes a la provincia. A esta lista se suman los 552 turistas procedentes de China y la presencia de 35 panameños.