Primeros incidentes con balizas V16 en Ourense por confusión en túnel de Alongos: "No se ve mucho y la gente está fuera del coche"

La obligatoriedad de portar una baliza V16 en carretera entró en vigor este 1 de enero. Apenas dos días después, su uso continúa generando dudas entre los conductores, y una de las principales vías de entrada a Ourense albergó un suceso que puso en tensión a los usuarios de la misma.

A las 00:48 horas de la madrugada del viernes al sábado, un coche activó una baliza a la entrada del túnel de Alongos en la A-52 sentido Ourense, en el municipio de Toén. Los conductores comenzaron a emplear vías alternativas, como chats y avisos en los mapas digitales, ante la poca efectividad del aparato: "Mucho cuidado, hay un coche con una baliza pero no es que se vea mucho".

La baliza llegó a España para ocupar el lugar de los triángulos de emergencia para evitar salir del vehículo pero, según comentaba esta persona, "los ocupantes están fuera del coche". Se trataba de una avería en el mismo, pero finalmente el 112 no registró ningún accidente de tráfico.