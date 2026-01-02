Buscador | Introduce el nombre de tu baliza V16 y comprueba si está homologada
Comprueba si tu baliza V16 está homologada por la DGT. Introduce el nombre o modelo en nuestro buscador y verifica fácilmente si cumple la normativa vigente y es válida para su uso legal.
La baliza V16 es un elemento fundamental de seguridad vial y, según la normativa de la DGT, solo determinados modelos están homologados para su uso legal. Para evitar errores y garantizar el cumplimiento de la ley, es importante comprobar si tu dispositivo está autorizado.
Con este buscador de balizas V16 homologadas puedes verificar fácilmente si tu modelo cumple la normativa vigente.
¿Por qué comprobar si tu baliza V16 está homologada?
No todas las balizas V16 disponibles en el mercado cumplen los requisitos exigidos por la Dirección General de Tráfico. Las balizas homologadas garantizan visibilidad adecuada y conexión con la plataforma DGT 3.0, lo que mejora la seguridad en caso de avería o accidente.
Usar una baliza no homologada puede implicar incumplimiento legal y menor protección en carretera.
Según la normativa que entra en vigor en España a partir del 1 de enero de 2026, solo se permite el uso de balizas V16 homologadas y conectadas a la DGT. El incumplimiento puede conllevar sanciones económicas que varían según la gravedad de la infracción
- Multa de 80 euros por no llevar en el vehículo una baliza V16 homologada cuando es obligatorio hacerlo.
- Multa de hasta 200 euros si se utiliza una baliza que no cumple los requisitos o se señaliza de forma incorrecta¡
Cómo funciona el buscador de balizas V16
La herramienta permite comprobar el estado de homologación introduciendo el nombre, marca o modelo de la baliza V16. El sistema mostrará si el dispositivo está homologado y es válido para su uso conforme a la normativa actual.
El buscador se mantiene actualizado para reflejar las homologaciones oficiales.
Verifica tu baliza V16
Antes de circular, asegúrate de que tu baliza V16 está homologada. Introduce su nombre en el buscador y comprueba en segundos si cumple con la normativa de la DGT.
