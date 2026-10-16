El programa Conecta Ourense de la CEO prestó apoyo a 1.300 empresas

La Confederación de Empresarios de Ourense (CEO) celebró este jueves el encuentro “Conversas Conecta Ourense” para repasar el impacto de esta iniciativa tras un lustro en funcionamiento. Desde su lanzamiento, el proyecto ha atendido a 1.316 empresas de 12 comarcas, ejecutando 1.834 acciones de asesoramiento y tramitando de forma directa 427 ayudas públicas.

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La jornada, encabezada por el presidente de la CEO, David Martínez, y la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, dio voz a seis firmas locales: Gómez y Crespo, Regalsa, Dame après Paris, Viña Costeira, Eleko y Granitos del Val. Estas empresas expusieron sus casos prácticos en dos bloques clave: internacionalización y sostenibilidad, detallando cómo el apoyo recibido les permitió abrir nuevos mercados, innovar y calcular su huella de carbono. Por su parte, Lorenzana subrayó que la sostenibilidad debe verse en las pymes como “una inversión y no un gasto”. Asimismo, la conselleira destacó el peso exportador de Galicia, que alcanzó los 18.410 millones de euros hasta julio, situándose en los primeros puestos del ranking nacional. Para consolidar estas cifras, adelantó que la Xunta anunciará próximamente una nueva Estrategia de Internacionalización.