La provincia de Ourense cierra 2025 con el paro más bajo en un final de año

El mercado laboral ourensano continúa rompiendo su propio suelo de desempleo. La provincia cerró diciembre con 13.547 parados, marcando un nuevo hito: nunca antes había terminado un año con menos personas buscando empleo. Esto fue posible gracias a un 2025 en el que el mercado volvió a mostrar signos de seguir en crecimiento.

Los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social muestran que actualmente hay 695 personas menos intentando conseguir un trabajo de las que había hace un año, lo que supone una caída del 4,8%. De hecho, Ourense fue la única de las cuatro provincias gallegas que logró reducir el número de parados en diciembre, 64 menos que el mes anterior.

La provincia continúa con paso firme reduciendo el desempleo más de una década después de que la crisis disparase los niveles de paro. El peor final de año se produjo en 2012, cuando se cerró diciembre con más de 30.000 ciudadanos en esta situación. El año siguiente, en 2013, los datos fueron similares y a partir de ahí Ourense comenzó a generar trabajo y a reducir las listas de desempleo hasta que llegó la pandemia.

En 2020 se produjo una subida drástica con el impacto del covid, pero solo un año después comenzó la recuperación, que fue rápida y ha llevado a la provincia a las mejores cifras de desempleo de su historia.

Las afiliaciones siguen creciendo

Otro de los indicadores que reflejan el gran momento que vive el mercado laboral ourensano es el dato de afiliaciones a la Seguridad Social. La provincia puso el broche a 2025 con 108.557 cotizantes tras incorporarse 1.813 en los últimos doce meses. Esto supone la mejor cifra en un final de año desde diciembre de 2008, con 109.861.