La provincia de Ourense logra un inicio de año turístico de récord

Ourense recupera su tirón turístico. Tras cerrar un nefasto año 2025 en el que los graves incendios forestales redujeron la actividad turística a cotas no vistas desde la pandemia, el primer cuatrimestre de 2026 ha dado un vuelco a la situación, encadenando récords gracias al excelente comportamiento del mercado internacional.

Según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Ourense ha firmado el mejor comienzo de año de toda su historia. Entre enero y abril, la provincia rozó los 100.000 viajeros (99.516) y registró la cifra inédita de 192.971 pernoctaciones, lo que supone un incremento interanual del 18,87%. El principal motor de este despegue fue un mes de abril extraordinario que, impulsado por la celebración de la Semana Santa, fijó un techo histórico de 65.202 noches de hotel alojadas.

La ciudad ha capitaneado este renacimiento al rebasar, por primera vez en la serie histórica, la barrera de las 80.000 noches en un arranque de año (80.319). La clave de este hito reside en la captación de turismo extranjero: mientras el mercado nacional retrocedió ligeramente en la urbe durante abril, las pernoctaciones de ciudadanos internacionales se dispararon un impresionante 59,42% en comparación con el año anterior.

España y Galicia

El gran comportamiento local se enmarca en un contexto autonómico y nacional también al alza: Galicia contabilizó 775.924 pernoctaciones hoteleras en abril, lo que supone un 3,2% más que en el mismo mes de 2025. Este incremento sitúa a la comunidad gallega por encima de la media nacional, ya que en el total de España las pernoctaciones en este tipo de establecimientos aumentaron un 1,1% en abril, tras alcanzar más de 29,2 millones de noches de hotel contratadas.