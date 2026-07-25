Una ruta con termas frente al río Miño a pocos minutos de Ourense enamora en redes: "Entra directo en mi lista de escapadas"

Las redes sociales han vuelto a poner el foco en un rincón de la provincia de Ourense que cada verano conquista a quienes buscan naturaleza, relax y planes diferentes. Un vídeo publicado por el perfil especializado en viajes en autocaravana @dontworrybecamper está cerca de alcanzar el medio millón de reproducciones, despertando el interés de miles de usuarios por un lugar que muchos todavía desconocían.

Un vídeo viral que invita a descubrir Barbantes

El reel muestra un enclave pensado para disfrutar con calma del verano, combinando aguas termales al aire libre con un entorno natural privilegiado a orillas del río Miño. La publicación ha generado cientos de comentarios de usuarios que ya lo incluyen entre sus próximos destinos, con mensajes como: "Entra directo en mi lista de escapadas".

Junto a las imágenes, los creadores describen el lugar como una parada ideal para quienes recorren Galicia en autocaravana: "Si estás buscando una parada diferente para tu ruta por Galicia, apunta este lugar. Aquí encontrarás unas piscinas termales al aire libre, un área camper gratuita para pernoctar, zona de picnic y un chiringuito junto al río."

También destacan que se trata de "un rincón perfecto para relajarse después de un día de ruta y disfrutar del entorno a tu ritmo".

Las termas de Barbantes, un oasis junto al Miño

El lugar protagonista del vídeo son las Termas de Barbantes, situadas en el municipio de Cenlle, a escasos minutos de la ciudad de Ourense. Este espacio termal se ha convertido en uno de los favoritos tanto para los vecinos como para los viajeros que recorren la provincia.

Las piscinas aprovechan las aguas mineromedicinales de la zona y permanecen abiertas del 1 de junio al 1 de octubre, además del periodo de Semana Santa, permitiendo disfrutar de un baño relajante con vistas al río Miño.

Un área camper gratuita que suma atractivo

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los usuarios es que el recinto cuenta con un área gratuita para autocaravanas y campers, equipada para facilitar la estancia de los viajeros.

A ello se suman una zona de picnic, un chiringuito junto al río y un entorno natural que invita tanto al descanso como a realizar rutas por la comarca.

Ourense, un destino cada vez más popular entre los viajeros

El éxito del vídeo confirma el creciente interés que despiertan los espacios termales de Ourense entre los aficionados al turismo de naturaleza y al caravaning. Las imágenes muestran cómo un plan sencillo (un baño en aguas termales, un paseo junto al Miño y una noche en plena naturaleza) se ha convertido en una de las recomendaciones más compartidas del verano.