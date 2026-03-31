A Saínza aspira a ser de interés turístico nacional

La Romería da Saínza se perfila para alcanzar la declaración de fiesta de Interés Turístico Nacional en los próximos meses, según ha afirmado la regidora de Rairiz de Veiga Asunción Morgade. Tras la reunión mantenida ayer con el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, en la que la alcaldesa le trasladó todos los trabajos realizados en los últimos meses para ultimar la solicitud de la declaración, Morgade explicó que “adiantáronme dende o Ministerio de Turismo que sí cumprimos os requisitos necesarios”.

Por su parte, el director de Turismo de Galicia destacó la importancia de este reconocimiento para la promoción turística de la comarca de A Limia, manifestando su apoyo a la tramitación y agilizando el informe autonómico.

“É a primeira convocatoria que imos, pero a idea é ir con todo feito e co apoio de Turismo de Galicia”, continuó la alcaldesa. La fiesta, que se celebra desde 1846, ya cuenta con el reconocimiento gallego, y aunque serán necesarios otros requisitos para aspirar al internacional, Morgade adelantó que “vamos a tratar que en 2026 celebremos a primeira de Interese Turístico Nacional”, confesando que “é unha das pretensións que tiña dende que cheguei á alcaldía e agora xa falta menos”. Respecto a la celebración de este año, que cumple 180 ediciones, Morgade apuntó a que “seguiremos na mesma liña”, adelantando que el domingo contarán con la París de Noia.