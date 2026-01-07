Satse Ourense denuncia riesgos para la salud por presencia de radón en hospitales
El Sindicato de Enfermería Satse en Ourense ha denunciado el "grave riesgo" de la exposición al gas radón para enfermeras, fisioterapeutas y otros profesionales sanitarios en hospitales y centros de salud.
En una nota de prensa, el sindicato ha reclamado un plan urgente de medición y mitigación en todos los hospitales y centros de salud.
"No podemos permitir que los profesionales sanitarios trabajen en ambientes que incrementen su riesgo de cáncer. Sólo una actuación integral, coordinada y con recursos adecuados garantizará su salud y seguridad laboral", ha manifestado Satse.
Por ello, la organización sindical ha asegurado que en el último Comité de Seguridad y Salud del Área Sanitaria demandó un plan urgente de medición y mitigación en todos los centros hospitalarios y de Atención Primaria.
En concreto, reclama mediciones en todos los hospitales y centros de salud, incluidos los dependientes de los ayuntamientos, y evaluaciones de riesgo laboral, en planta baja o bajo rasante ubicados en municipios de actuación prioritaria.
También demanda que se ofrezca información sobre estas evaluaciones a los trabajadores afectados por esta exposición y que se destinen los recursos suficientes, incluyendo más detectores.
